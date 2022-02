Ucraina | è guerra Kiev | ' Vogliono distruggerci' | la Nato | ' Vi difenderemo' Già centinaia di morti

(Di giovedì 24 febbraio 2022) "Un'operazione militare speciale" per "smilitarizzare l'" . L'ha annunciata il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, in una dichiarazione televisiva nella notte . "L'operazione ...

Advertising

Pontifex_it : Vorrei appellarmi a quanti hanno responsabilità politiche perché facciano un serio esame di coscienza davanti a Dio… - TgLa7 : ??UCRAINA??Quando a Mosca erano quasi le 6, Putin ha annunciato in tv l'attacco russo! Poco dopo sono iniziate forti… - chetempochefa : La Russia ha iniziato l’invasione dell’Ucraina. Putin: 'Chiunque tenti di crearci ostacoli e interferire sappia che… - Vagabondsky : RT @agambella: Qui sotto il mio thread sulla battaglia d'Ucraina, giorno 1 di guerra. (Riprenderò alle ore 11:00 quando avremo notizie con… - CicloMamaa70 : RT @tartaro7: L'abitudine più antica del mondo. #Ucraina #nazionalismo #Russia #ucrainarussia #Putin #Guerra #RussiaUkraineConflict https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina guerra

'Se interferite, conseguenze mai sperimentate nella storia'LaRussiae il panico a Kiev 'Le difese aree dell'sono state soppresse', sostiene il ministero della Difesa russo, citato dalla Tass. Testimoni oculari riferiscono che a Kiev ...Questo conflitto deve fermarsi ora, questa guerra non ha senso e viola i principi della Carta Onu'. La Nato 'condanna con forza l'attacco sconsiderato della Russia contro l'Ucraina che mette a rischio ...Le prime esplosioni alle 5 del mattino (ora centroeuropea) nella capitale Kiev e in altre città della parte occidentale dell’Ucraina. Si parla di azioni anche a Odessa e di truppe russe in ingresso da ...