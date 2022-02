Su Totti e Ilary Blasi altri pettegolezzi e appare tutto così assurdo (Di giovedì 24 febbraio 2022) Non sono bastate le smentite di Francesco Totti e Ilary Blasi per mettere a tacere i pettegolezzi sulla loro presunta separazione. Anzi, ne arrivano altri di pettegolezzi perché per la cronaca rosa sembra che non ci sia solo un presunto interesse per altre persone, vecchio o nuovo che sia non ci interessa, ma anche questioni economiche. Possibile che una storia d’amore così bella e lunga come quella che hanno vissuto Ilary Blasi e Francesco Totti possa terminare per motivi economici? Mentre Dagospia sembra non avere molti dubbi sulla frequentazione di Totti con un’altra persona, tanto che qualcuno li avrebbe anche visti insieme a San Valentino, il Corriere riporta anche altro, riporta questioni ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 24 febbraio 2022) Non sono bastate le smentite di Francescoper mettere a tacere isulla loro presunta separazione. Anzi, ne arrivanodiperché per la cronaca rosa sembra che non ci sia solo un presunto interesse per altre persone, vecchio o nuovo che sia non ci interessa, ma anche questioni economiche. Possibile che una storia d’amorebella e lunga come quella che hanno vissutoe Francescopossa terminare per motivi economici? Mentre Dagospia sembra non avere molti dubbi sulla frequentazione dicon un’altra persona, tanto che qualcuno li avrebbe anche visti insieme a San Valentino, il Corriere riporta anche altro, riporta questioni ...

