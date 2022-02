Sofya Rusova e le poche persone russe che stanno protestando e rischiano tantissimo

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Dopo la notizia dell’invasione russa dell’Ucraina le prime immagini e video di guerra hanno purtroppo cominciato a fare il giro del mondo; come vi abbiamo raccontato in un altro articolo, occorre fare molta attenzione quando si parla di questo genere di materiale di informazione, senza cadere nel gioco di una parte o l’altra della propaganda. Vi raccomandiamo... Ucraina, le prime terribili immagini e video dalla guerra È cominciata l'invasione russa dell'Ucraina. I tentativi diplomatici sono falliti, si è profilato lo scenario peggiore per tutti. Quello che sappiamo è che anche la popolazione russa sta cominciando a scendere in strada per protestare contro l’attacco di Mosca, e a raccogliere le loro testimonianze, in queste ore, è il giornalista Kevin Rothrock, che lavora per ...