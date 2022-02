Putin annuncia in tv la guerra all’Ucraina

Advertising

Agenzia_Ansa : Le sirene stanno suonando nel centro di Kiev. Lo constata l'inviato dell'ANSA sul posto, nella zona dell'arco dell'… - Agenzia_Ansa : La Russia ha attaccato le infrastrutture militari ucraine. Lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. L'U… - Agenzia_Ansa : 'Putin ha lanciato un'invasione su larga scala dell'Ucraina. Le pacifiche città ucraine sono sotto attacco. Questa… - paolo_r_2012 : Ucraina, Putin annuncia l'operazione militare e chiede la resa delle forze di Kiev nel Donbass - J599 : RT @Agenzia_Ansa: 'Le difese aree dell'Ucraina sono state soppresse'. Lo sostiene il ministero della Difesa russo, citato dalla Tass. Putin… -

Ultime Notizie dalla rete : Putin annuncia

La guerra in Ucraina è iniziata . Quando a Mosca sono quasi le 6 del mattino, Vladimirin tv l'attacco all'Ucraina. 'Un'operazione militare per proteggere il Donbass', dice il presidente russo, che chiede all'esercito di Kiev di 'consegnare le armi e andare a casa, ...Quando a Mosca sono le 5.45 del mattino, Vladimirin tv l'attacco all'Ucraina. 'Un'operazione militare per proteggere il Donbass', dice il presidente russo, che chiede all'esercito di Kiev di 'consegnare le armi e andare a casa, ...Le truppe di Mosca entrano in Ucraina non solo dal confine russo, anche da Crimea e Bielorussia. Nato, Onu e Ue condannano, Biden: “Dure sanzioni” ...Vladimir Putin annuncia in tv l'attacco all'Ucraina che a Mosca sono quasi le sei di mattina. «Un'operazione militare per proteggere il Donbass», dice il presidente russo, ...