Napoli, pioggia e gelo nel weekend: potrebbe anche nevicare. Le previsoni (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il maltempo e l'inverno non hanno ancora deciso di lasciare spazio alla primavera e alle belle giornate. Questo weekend, infatti, su Napoli e tutta la regione si abbatterà il ciclone di Carnevale che porterà freddo, pioggia e addirittura neve anche bassa quota. Meteo, previsioni nel weekend a Napoli Secondo gli esperti meteo un rapido peggioramento L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

