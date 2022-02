Mattarella nominerà un civile dalle fila Pd Segretario del Consiglio Supremo di Difesa L’ira dei generali

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Francesco Saverio Garofani sarà nominatodeldi. Un incarico da sempre riservato ai militari. Il Capo dello Statoha deciso di “rompere” con la tradizione nominando un, non solo, ma si tratta di una nomina politica destinata a far discutere. Garofani è un ex parlamentare del Pd e già suo collaboratore. L’ufficio che decide la strategia nazionale in termini difinora è sempre stato affidato ad alti ufficiali delle forze armate.rompe una prassi consolidata: l’incarico è da sempre riservato ai militari Constatiamo che proprio nel giorno in cui gli eventi stanno precipitando la notizia di questa nomina suona “irrituale” in un ruolo così importante e strategico. I ...