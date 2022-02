LIVE Sinner-Hurkacz, ATP Dubai 2022 in DIRETTA: Rublev perde il primo set! A seguire l’azzurro (Di giovedì 24 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.46 Finito già il primo set della prima sfida del giorno sul Campo Centrale tra MacKenzie McDonald e Andrej Rublev: l’americano ha vinto per 6 giochi a 2 dopo mezz’ora. A seguire l’altro quarto di finale che consegnerà difatti la prima semifinale. 12.44 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Jannik Sinner e Hubert Hurkacz, valida per i quarti di finale del torneo singolare maschile dell’ATP 500 di Dubai 2022 negli Emirati Arabi Uniti. La vittoria di Jannik Sinner contro Andy Murray – Le proiezioni in classifica e nella Race di Jannik Sinner – I precedenti di Jannik Sinner ... Leggi su oasport (Di giovedì 24 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.46 Finito già ilset della prima sfida del giorno sul Campo Centrale tra MacKenzie McDonald e Andrej: l’americano ha vinto per 6 giochi a 2 dopo mezz’ora. Al’altro quarto di finale che consegnerà difatti la prima semifinale. 12.44 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella sfida tra Jannike Hubert, valida per i quarti di finale del torneo singolare maschile dell’ATP 500 dinegli Emirati Arabi Uniti. La vittoria di Jannikcontro Andy Murray – Le proiezioni in classifica e nella Race di Jannik– I precedenti di Jannik...

