LIVE Sinner-Hurkacz 2-3, ATP Dubai 2022 in DIRETTA: equilibrio sul Campo Centrale (Di giovedì 24 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Servizio e diritto di Sinner. 40-AD PALLA BREAK Hurkacz! DIRITTO LUNGOLINEA VINCENTE DEL POLACCO 40-40 Doppio fallo per l’altoatesino. AD-40 Hurkacz prova a difendersi sulle bordate di Sinner ma il diritto diagonale termina largo. 40-40 Altra chance annullata dall’italiano con la prima. 30-40 Ace Centrale di Sinner. 15-40 DUE PALLE BREAK Hurkacz! Il polacco attacca sulla seconda. 15-30 Si ferma sul nastro il back di rovescio in recupero del polacco. 0-30 FUORI DI UN NULLA IL ROVESCIO DIAGONALE DI Sinner! Hurkacz si difende come può e porta a casa il punto. 0-15 Risposta profonda di Hurkacz: male Sinner con il ... Leggi su oasport (Di giovedì 24 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Servizio e diritto di. 40-AD PALLA BREAK! DIRITTO LUNGOLINEA VINCENTE DEL POLACCO 40-40 Doppio fallo per l’altoatesino. AD-40prova a difendersi sulle bordate dima il diritto diagonale termina largo. 40-40 Altra chance annullata dall’italiano con la prima. 30-40 Acedi. 15-40 DUE PALLE BREAK! Il polacco attacca sulla seconda. 15-30 Si ferma sul nastro il back di rovescio in recupero del polacco. 0-30 FUORI DI UN NULLA IL ROVESCIO DIAGONALE DIsi difende come può e porta a casa il punto. 0-15 Risposta profonda di: malecon il ...

Advertising

frankneapolitan : ?? Sinner Hurkacz all'ATP Dubai 2022, il risultato in diretta LIVE | Sky Sport - zazoomblog : Dubai quarti: Sinner chiede strada ad Hurkacz (live ora in tv) - #Dubai #quarti: #Sinner #chiede - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Tennis A #Dubai via alla sfida tra #Sinner e #Hurkacz, in palio la #semifinale! Segui gli aggiorna… - andreastoolbox : Sinner Hurkacz all'ATP Dubai 2022, il risultato in diretta LIVE | Sky Sport - sportli26181512 : Sinner-Hurkacz all'ATP Dubai, il risultato in diretta LIVE: Jannik Sinner sfida Hubert Hurkacz nei quarti di finale… -