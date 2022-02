Lindsay Lohan sbarca su TikTok: la pronuncia ‘corretta’ del suo cognome è virale (Di giovedì 24 febbraio 2022) Se pensavate di pronunciare il nome (o meglio, il suo cognome) di Lindsay Lohan correttamente, probabilmente sbagliavate e a dircelo è l’attrice in persona, che nei primi giorni di febbraio 2022 è sbarcata su TikTok, con grande sorpresa dei suoi fan. Vi raccomandiamo... Lindsay Lohan si sposa: su Instagram la fotografia con l’anello al dito Lindsay Lohan, che si è unita al social cinese e il suo primo video è diventato immediatamente virale. La star di Genitori in trappola ha condiviso la sua presentazione dove pronuncia il suo cognome nel modo corretto: “Ciao a tutti, sono Lindsay ... Leggi su diredonna (Di giovedì 24 febbraio 2022) Se pensavate dire il nome (o meglio, il suo) dicorrettamente, probabilmente sbagliavate e a dircelo è l’attrice in persona, che nei primi giorni di febbraio 2022 èta su, con grande sorpresa dei suoi fan. Vi raccomandiamo...si sposa: su Instagram la fotografia con l’anello al dito, che si è unita al social cinese e il suo primo video è diventato immediatamente. La star di Genitori in trappola ha condiviso la sua presentazione doveil suonel modo corretto: “Ciao a tutti, sono...

Advertising

DrApocalypse : Lindsay Lohan sbarca su TikTok, pronuncia il suo cognome nel modo giusto e diventa virale - VIDEO - Helliot_Spencer : Social: Lindsay Lohan sbarca su Tik Tok e rivela che, da sempre, il suo cognome viene pronunciato in maniera sbagli… - zazoomblog : Lindsay Lohan debutta su TikTok e i fan si interrogano sulla pronuncia del suo cognome - #Lindsay #Lohan #debutta… - drewmcshirt : Genitori in trappola con Lindsay Lohan da piccola rimarrà uno dei miei film preferiti per sempre…! - amicacatoblepa : Lindsay Lohan con una maglietta del Che e una collana fatta con i tappi della coca cola. Iconic. -