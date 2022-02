Lindsay Lohan sbarca su TikTok | la pronuncia ‘corretta’ del suo cognome è virale

(Di giovedì 24 febbraio 2022) L'attrice approda sul social cinese e il suo primo video ha spopolato. Nella clip si è semplicemente presentata e ha lasciato tutti a bocca aperta, perché in tantissimi hanno sempre detto il suo nome nel modo sbagliato: Lo-wen, e non Low-han, come quasi tutti l’abbiamo sempre chiamata. L'articolo proviene da DireDonna.

TikTok ha una nuova regina.ha debuttato sul popolare social network da appena una manciata di giorni, ma sta già spopolando. Il primo video che ha postato su TikTok è molto breve e molto semplice., ...Anche Inanna Sarkis , interprete dalla poco simpatica Alice , tira in ballo Mean Girls , facendo un parallelo tra il suo personaggio e quello della Rachel McAdams della commedia con. A ...Se pensavate di pronunciare il nome (o meglio, il suo cognome) di Lindsay Lohan correttamente, probabilmente sbagliavate e a dircelo è l'attrice in persona, che nei primi giorni di febbraio 2022 è ...