Legati? Non più. Se Salvini scarica Putin (Di giovedì 24 febbraio 2022) Passo indietro sulla via per Mosca. L'invasione della Russia in Ucraina spinge la Lega e Matteo Salvini a cambiare rotta. Nella serata di giovedì, mentre i carri armati russi si fanno strada verso Kiev tra i bombardamenti e gli scontri con l'esercito ucraino, una velina irrompe nelle agenzie italiane. È dell'Agi e dice: "Fonti Lega, nessuna collaborazione con Russia Unita". Il riferimento va all'accordo quinquennale siglato dall'allora Lega Nord con il partito di Vladimir Putin il 6 marzo del 2017 per inaugurare una collaborazione stretta tra le due forze politiche su vari fronti. Accordo che, ha ricordato Formiche.net in questi giorni, scade tra sole due settimane. Non verrà rinnovato, dicono ora "fonti qualificate" all'Agi. Quell'intesa è "rimasta sulla carta" e "non ha mai prodotto una collaborazione concreta" e dunque "nessun rinnovo all'ordine del

