L'appello per la pace degli intellettuali russi diventa virale anche in Russia (Di giovedì 24 febbraio 2022) Lev Aleksandrovich Ponomaryov è un attivista politico russo di vecchia data e direttore esecutivo del movimento "Per i diritti umani”. Oggi ha pubblicato un appello su Change.org diventato virale in poche ore in cui chiede il cessate il fuoco e lancia un movimento contro la guerra. In poche ore ha quasi raggiunto 300 mila adesioni. Le sue parole sono forti: "Consideriamo criminali di guerra tutti coloro che hanno preso la decisione di iniziare le ostilità nell'est dell’Ucraina e hanno diffuso la propaganda aggressiva a favore della guerra nei media russi dipendenti dalle autorità. Li riterremo responsabili delle loro azioni". Di seguito il testo della petizione. Il 22 febbraio le forze armate russe hanno attraversato il confine e sono entrate nei territori delle regioni orientali dell’Ucraina. Il 24 febbraio sono ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 24 febbraio 2022) Lev Aleksandrovich Ponomaryov è un attivista politico russo di vecchia data e direttore esecutivo del movimento "Per i diritti umani”. Oggi ha pubblicato unsu Change.orgtoin poche ore in cui chiede il cessate il fuoco e lancia un movimento contro la guerra. In poche ore ha quasi raggiunto 300 mila adesioni. Le sue parole sono forti: "Consideriamo criminali di guerra tutti coloro che hanno preso la decisione di iniziare le ostilità nell'est dell’Ucraina e hanno diffuso la propaganda aggressiva a favore della guerra nei mediadipendenti dalle autorità. Li riterremo responsabili delle loro azioni". Di seguito il testo della petizione. Il 22 febbraio le forze armate russe hanno attraversato il confine e sono entrate nei territori delle regioni orientali dell’Ucraina. Il 24 febbraio sono ...

