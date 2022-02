La KeyJey Ragusa affronta sabato la capolista

Leggi su quotidianodiragusa

(Di giovedì 24 febbraio 2022)– Dopo il successo in casa ottenuto a spese dell’Haenna, nel turno di recupero della scorsa settimana, laha dinanzi a sé un ostacolo che, sulla carta, sembra insormontabile., infatti, inizio gara alle 16, alla palestra Parisi di via Bellarmino, arriva laFondi. Una vera e propria corazzata, con 12 partite giocate e altrettante vinte. Quindi, un osso assolutamente duro per il sette di coach Mario Gulino che sta cercando di riconquistare la forma migliore e di recuperare al massimo tutti i giocatori che erano stati costretti a fermarsi per problemi vari di salute. La squadrana, al momento, viaggia a quota sedici punti, è in terza posizione solitaria nella classifica del campionato nazionale di Serie A2 di pallamano, girone C, e spera di ...