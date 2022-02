Jennifer Lawrence è diventata mamma!

Leggi su isaechia

(Di giovedì 24 febbraio 2022)mamma. L’attrice e il marito Cooke Maroney, sposato nell’ottobre del 2019 dopo appena un anno di relazione, sono diventati genitori nelle scorse ore e a rendere nota la bella notizia è stato il sito americano TMZ. Tra lae Cooke, proprietario di una galleria d’arte, la storia d’amore è nata nel giugno del 2018 e il loro primo incontro è avvenuto grazie ad un’amica in comune. Sul parto si hanno poche notizie. Infatti, non solo non si conoscono nome e sesso del bebè, ma rimane un mistero anche la data esatta in cuimamma. D’altronde la coppia ha deciso di optare per la riservatezza per tutto il periodo della gravidanza. Non c’è infatti mai stato nessun annuncio sulla dolce attesa da parte dell’attrice. La notizia si diffuse a ...