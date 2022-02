Guerra in Ucraina: i russi verso Kiev, si combatte a Chernobyl, scorie nucleari a rischio (Di giovedì 24 febbraio 2022) Kiev – La russia ha iniziato l’invasione dell’Ucraina. “Oltre 30 raid” dell’esercito russo hanno preso di mira infrastrutture militari e civili, hanno riferito le forze armate di Kiev, precisando che Mosca ha utilizzato negli attacchi anche missili da crociera. Esplosioni sono state segnalate anche nella capitale e in varie città del Paese. E sarebbero già oltre 40 militari e una decina di civili ucraini uccisi dall’inizio dell’offensiva russa, scattata nella notte. Il sindaco di Kiev Vitali Klitchko ha annunciato l’introduzione del coprifuoco nella capitale dell’Ucraina, dalle dieci di sera alle sette del mattino. Secondo quanto ha reso noto il ministero dell’Interno ucraino le forze armate russe sono entrate nella regione di Kiev attraverso il ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 24 febbraio 2022)– Laa ha iniziato l’invasione dell’. “Oltre 30 raid” dell’esercito russo hanno preso di mira infrastrutture militari e civili, hanno riferito le forze armate di, precisando che Mosca ha utilizzato negli attacchi anche missili da crociera. Esplosioni sono state segnalate anche nella capitale e in varie città del Paese. E sarebbero già oltre 40 militari e una decina di civili ucraini uccisi dall’inizio dell’offensiva russa, scattata nella notte. Il sindaco diVitali Klitchko ha annunciato l’introduzione del coprifuoco nella capitale dell’, dalle dieci di sera alle sette del mattino. Secondo quanto ha reso noto il ministero dell’Interno ucraino le forze armate russe sono entrate nella regione diattrail ...

