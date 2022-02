Guerra in Ucraina, ecco le armi in mano a Ursula von der Layen e alla Nato per fermare Putin (Di giovedì 24 febbraio 2022) L'inviato de La Stampa a Bruxelles Marco Bresolin analizza le ultime decisioni prese dalla presidente dell'Unione Europea Ursula von der Leyen e il generale della Nato Stoltenberg nei confronti di Putin dopo l'attacco dell'Ucraina Leggi su lastampa (Di giovedì 24 febbraio 2022) L'inviato de La Stampa a Bruxelles Marco Bresolin analizza le ultime decisioni prese dpresidente dell'Unione Europeavon der Leyen e il generale dellaStoltenberg nei confronti didopo l'attacco dell'

Advertising

TgLa7 : ??UCRAINA??Quando a Mosca erano quasi le 6, Putin ha annunciato in tv l'attacco russo! Poco dopo sono iniziate forti… - Pontifex_it : Vorrei appellarmi a quanti hanno responsabilità politiche perché facciano un serio esame di coscienza davanti a Dio… - fanpage : #RussiaUkraineConflict Una donna e un bambino guardano fuori dal finestrino di un autobus mentre scappano dalla gu… - leopadanofe : RT @MotorHe09222710: #StopWar Quel che è successo negli ultimi anni (terrorismo islamico, pandemia e guerra in Ucraina) non fanno altro che… - TeoBon1978 : RT @Stef77359537: ??Portavoce del ministero degli Esteri russo: La guerra in Ucraina non è iniziata oggi, dura da otto anni e ora è finita. -