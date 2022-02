Dubai, Sinner eliminato da Hurkacz e fuori dalla top 10 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Finisce l’avventura di Jannik Sinner a Dubai: l’amico e rivale Hubert Hurkacz lo sconfigge nettamente in due set ed approda alle semifinali del torneo dove troverà il russo Andrey Rublev. Un ko pesante anche in chiave Ranking ATP: l’azzurro sarà fuori dalla Top 10 a partire da lunedì prossimo. Sconfitta netta per Jannik Un brutto passo indietro per Sinner dopo la brillante vittoria nel turno precedente contro Andy Murray in 2 set. Il 20enne altoatesino non riesce mai a mettere in grande difficoltà il polacco che, al contrario, gioca in grande scioltezza e conquista il match anche con rapidità. Bastano 3 break in favore di Hurkacz per decide l’incontro. Il primo arriva nel 6° game quando Sinner va in grande difficoltà e perde la battuta alla ... Leggi su zon (Di giovedì 24 febbraio 2022) Finisce l’avventura di Jannik: l’amico e rivale Hubertlo sconfigge nettamente in due set ed approda alle semifinali del torneo dove troverà il russo Andrey Rublev. Un ko pesante anche in chiave Ranking ATP: l’azzurro saràTop 10 a partire da lunedì prossimo. Sconfitta netta per Jannik Un brutto passo indietro perdopo la brillante vittoria nel turno precedente contro Andy Murray in 2 set. Il 20enne altoatesino non riesce mai a mettere in grande difficoltà il polacco che, al contrario, gioca in grande scioltezza e conquista il match anche con rapidità. Bastano 3 break in favore diper decide l’incontro. Il primo arriva nel 6° game quandova in grande difficoltà e perde la battuta alla ...

