Covid: Oms, '83% africani ancora senza prima dose, un fallimento' (Di giovedì 24 febbraio 2022) Milano, 23 feb. (Adnkronos Salute) - "L'83% della popolazione africana deve ancora ricevere una singola dose" di vaccino anti-Covid. "Questo non è solo un fallimento morale, è anche un fallimento epidemiologico, che sta creando le condizioni... Leggi su europa.today (Di giovedì 24 febbraio 2022) Milano, 23 feb. (Adnkronos Salute) - "L'83% della popolazione africana devericevere una singola" di vaccino anti-. "Questo non è solo unmorale, è anche unepidemiologico, che sta creando le condizioni...

Advertising

Adnkronos : #Covid, Oms: 'Italia seconda per morti in Europa'. - Andrea60133919 : RT @Adnkronos: #Covid, Oms: 'Italia seconda per morti in Europa'. - GiancarloChimie : RT @Adnkronos: #Covid, Oms: 'Italia seconda per morti in Europa'. - enzoblogger : Lo dedico a tutti i convinti che l'Italia sia governata dai migliori. #Speranza @GiuseppeConteIT @EnricoLetta Sapet… - miriamartemisya : RT @_Khassia_: da una pre-pubblicazione di uno studio sui - criceti - avevano concluso che Omicron BA. 2 potesse causare forme più gravi de… -