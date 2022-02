Calciomercato Juventus, assalto a Pogba: pronta offerta stellare (Di giovedì 24 febbraio 2022) La Juventus ha deciso: Pogba deve essere il grande colpo del prossimo mercato; la società bianconera sta preparando una super offerta. Obiettivo centrocampista per il prossimo mercato; la Juventus vuole regalare ad Allegri un giocatore che alzi, e non di poco, il livello qualitativo in mezzo al campo. Pogba è il nome perfetto e i bianconeri hanno deciso che faranno di tutto per riportare il francese a Torino. LaPresseLa partita con il Villarreal ha confermato quanto la Juventus debba rinforzare il centrocampo; il peggiore, nell’ottavo di finale di andata di Champions League, è stato senza dubbio Rabiot. Errore in occasione dell’uno a uno il rischio di uscire dal campo con un quarto d’ora di anticipo per un fallo che avrebbe, probabilmente, meritato il rosso. Una prestazione incolore ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 24 febbraio 2022) Laha deciso:deve essere il grande colpo del prossimo mercato; la società bianconera sta preparando una super. Obiettivo centrocampista per il prossimo mercato; lavuole regalare ad Allegri un giocatore che alzi, e non di poco, il livello qualitativo in mezzo al campo.è il nome perfetto e i bianconeri hanno deciso che faranno di tutto per riportare il francese a Torino. LaPresseLa partita con il Villarreal ha confermato quanto ladebba rinforzare il centrocampo; il peggiore, nell’ottavo di finale di andata di Champions League, è stato senza dubbio Rabiot. Errore in occasione dell’uno a uno il rischio di uscire dal campo con un quarto d’ora di anticipo per un fallo che avrebbe, probabilmente, meritato il rosso. Una prestazione incolore ...

Advertising

DiMarzio : #Juventus, il retroscena su #Rovella: a gennaio i bianconeri hanno provato a riportarlo a Torino ?? - gilnar76 : Calciomercato Juve, il rinnovo non arriva: nuovo colpo a parametro zero? #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - GiovaAlbanese : RT @Gazzetta_it: Più Jorginho o Milinkovic? La ricostruzione continua a centrocampo: i due scenari - Lodamarco1 : RT @calciomercatoit: ?? #Juventus, UFFICIALE: i tempi di recupero per #KaioJorge sono lunghissimi dopo l'infortunio. Si parla di circa otto… - sBinottoFC : RT @TUTTOJUVE_COM: Dalla Spagna: Juventus su Gavi, i bianconeri possono pagare la clausola rescissoria -