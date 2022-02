Amazon Echo Buds in Italia, ma non tutte già disponibili (Di giovedì 24 febbraio 2022) Le Amazon Echo Buds sono arrivate in Italia alla fine di un periodo di pre-ordine durante il quale sono stati lanciati in sconto a partire da 79 euro. Adesso il costo è tornato ad essere quello di listino, ovvero 119 euro (con cover di ricarica con cavo) e 139 euro (con cover di ricarica wireless). C’è anche da dire, purtroppo, che i tempi di consegna si sono di molto allungati. Le Amazon Echo Buds di colore bianco sono disponibili nel giro di 24 ore, mentre quelle di colore nero con custodia di ricarica con cavo arriveranno tra il 3 ed il 5 giugno (nel giro di un giorno lavorativo riceverete, invece, la versione black con custodia wireless). La situazione potrebbe peggiore (nel caso delle cuffie di colore bianco), come anche migliorare con il ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 24 febbraio 2022) Lesono arrivate inalla fine di un periodo di pre-ordine durante il quale sono stati lanciati in sconto a partire da 79 euro. Adesso il costo è tornato ad essere quello di listino, ovvero 119 euro (con cover di ricarica con cavo) e 139 euro (con cover di ricarica wireless). C’è anche da dire, purtroppo, che i tempi di consegna si sono di molto allungati. Ledi colore bianco sononel giro di 24 ore, mentre quelle di colore nero con custodia di ricarica con cavo arriveranno tra il 3 ed il 5 giugno (nel giro di un giorno lavorativo riceverete, invece, la versione black con custodia wireless). La situazione potrebbe peggiore (nel caso delle cuffie di colore bianco), come anche migliorare con il ...

