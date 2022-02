Alex Belli, fuori dal GF Vip il video dedicato a Barbara D’Urso che mette tutti a tacere (Di giovedì 24 febbraio 2022) Alex Belli è riuscito dalla Casa del GF Vip 6. Sarebbe dovuto rimanere due settimane, si dice, ma nella puntata di lunedì scorso Alfonso Signorini ha annunciato la sua uscita di scena. Ma credendo di avere più tempo, l’amico speciale di Soleil Sorge aveva addirittura organizzato un nuovo scambio di fedi con la moglie. “Quando io sono lontano da Delia mi sento perso e così anche lei. Avevo una lama nel cuore che mi distruggeva, grazie per avermi fatto tornare”. “Esco con la consapevolezza che il nostro amore è più forte di qualsiasi cosa e che l’amore vince su tutto. Sono caduto, sono imperfetto, contrastante, ma tra noi c’è un amore incredibile”, ha continuato Alex Belli. Alex Belli, il video per Pomeriggio 5 Delia Duran, interrogata da Signorini, non ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 24 febbraio 2022)è riuscito dalla Casa del GF Vip 6. Sarebbe dovuto rimanere due settimane, si dice, ma nella puntata di lunedì scorso Alfonso Signorini ha annunciato la sua uscita di scena. Ma credendo di avere più tempo, l’amico speciale di Soleil Sorge aveva addirittura organizzato un nuovo scambio di fedi con la moglie. “Quando io sono lontano da Delia mi sento perso e così anche lei. Avevo una lama nel cuore che mi distruggeva, grazie per avermi fatto tornare”. “Esco con la consapevolezza che il nostro amore è più forte di qualsiasi cosa e che l’amore vince su tutto. Sono caduto, sono imperfetto, contrastante, ma tra noi c’è un amore incredibile”, ha continuato, ilper Pomeriggio 5 Delia Duran, interrogata da Signorini, non ha ...

Advertising

frances89644214 : @onordelvero2 No parlava sicuramente di Alex belli avrà avuto un po’ di gelosia ???????? - story96010 : RT @W0lf_90: Poi interviene Alex Belli: c'è stato un misunderstanding. La Russia era in overbooking e la NATO si è incespugliata. #GFvip - Camilla_Curt : Ragazzi le potenzialità dei profili di nicola e barù in confronto a quelli di Alex belli e miriana trevisan. Se sol… - story96010 : RT @story96010: #gfvip Baru' il nuovo Alex Belli in quanto a teatrini , sta fottendo tutti i jerulini - Arabella_88888 : RT @W0lf_90: Poi interviene Alex Belli: c'è stato un misunderstanding. La Russia era in overbooking e la NATO si è incespugliata. #GFvip -