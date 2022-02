Alcolici a minori di 16 anni: licenza sospesa a un circolo di Piazza Piano di Corte (Di giovedì 24 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNotificato al titolare del circolo A.S.D. Black Eight, sito in questa Piazza Piano di Corte, un nuovo provvedimento di sospensione della licenza, per la durata di 30 giorni, adottato dal Questore di Benevento ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. La Divisione di Polizia Amministrativa della Questura di Benevento, diretta dal I° Dirigente Antonio Cristiano, ha predisposto e notificato l’atto a seguito di quanto rilevato nella serata di sabato 19 febbraio u.s., nell’ambito dei servizi di controllo per la movida del fine settimana, disposti dal Prefetto Carlo Torlontano, dai militari della Guardia di Finanza – Gruppo Benevento – Nucleo Mobile, che hanno constatato n. 4 violazioni per la somministrazione di bevande alcoliche a ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNotificato al titolare delA.S.D. Black Eight, sito in questadi, un nuovo provvedimento di sospensione della, per la durata di 30 giorni, adottato dal Questore di Benevento ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. La Divisione di Polizia Amministrativa della Questura di Benevento, diretta dal I° Dirigente Antonio Cristiano, ha predisposto e notificato l’atto a seguito di quanto rilevato nella serata di sabato 19 febbraio u.s., nell’ambito dei servizi di controllo per la movida del fine settimana, disposti dal Prefetto Carlo Torlontano, dai militari della Guardia di Finanza – Gruppo Benevento – Nucleo Mobile, che hanno constatato n. 4 violazioni per la somministrazione di bevande alcoliche a ...

