6 e 101 | ecco qual è il vero problema dell' Inter

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Solo 6 realizzazioni su 101 tentativi: sono questi i miseri numerinel 2022. L'unica via per uscire dalla crisi di gol è tornare a segnare

il Giornale

...8 46 Lecco 1.135 4,3 46 Belluno 1.135 4,7 48 Milano 1.130 3,9 49 Bari 1.127 5,4 49 Bergamo 1.127 4,1 51 Biella 1.124 4,8 52 Messina 1.121 5,7 53 Sassari 1.105 5,5 54 Cagliari 1.5,1 55 Pisa 1.068 ...La crisi ?, il problema nel problema è proprio questo, il crollo della percentuale realizzativa. L'Inter nel girone di ritorno ha collezionatotiri totali, di cui il 53 per cento nello ...L'Inter è prima col Cagliari (13) alla voce chiare occasioni sprecate e seconda al solo Genoa nel rapporto tocchi in area avversaria/gol ...Il miglior attacco è in sofferenza e la media gol è crollata: da 2,6 a 1. Dzeko unica punta a segno in Serie A nel 2022: per ripartire occorre ritrovare Lautaro ...