Wta Doha 2022 | indomabile Ostapenko | cade Badosa | ok Sabalenka e Muguruza

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) E’ tutto pronto per i quarti di finale del torneo Wta 1000 di. Quest’oggi, sul cemento qatariota, si sono completati gli ottavi di finale. Dopo i quattro giochi lasciati alla francese Cornet, la biellorussaha fatto ancora meglio concedendone solamente tre alla svizzera Teichman (6-2 6-1). Per lei adesso ci sarà la polacca Swiatek, che ha passeggiato per 6-3 6-0 sulla russa Kasatkina. L’impresa di giornata è della giovanissima americana Gauff che, con grande sorpresa, ha buttato fuori dal torneo la numero 4 del mondo, la spagnola. Giornata nera per quest’ultima, uscita sconfitta con il severo punteggio di 6-2 6-3. Per la campioncina a stelle e strisce ci sarà al prossimo round la greca Sakkari, che non ha avuto vita facile contro l’altra americana Pegula. La classe ’95 è riuscita comunque a ...