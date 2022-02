Vlahovic e il gesto polemico dopo il gol: la spiegazione (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Piacere, sono Dusan Vlahovic . Il giovane meraviglioso si presenta alla Champions League senza tanti convenevoli, dopo 32 secondi , con un gol dei suoi, con i colori ultravioletti, splendido per ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Piacere, sono Dusan. Il giovane meraviglioso si presenta alla Champions League senza tanti convenevoli,32 secondi , con un gol dei suoi, con i colori ultravioletti, splendido per ...

Advertising

forumJuventus : Vlahovic post #VillarealJuventus: 'Segnare all'esordio in #UCL è meraviglioso, ma non sono del tutto contento perch… - sportli26181512 : Vlahovic e il gesto polemico dopo il gol: la spiegazione: L'attaccante felice per il gol-lampo, meno per il risulta… - Giamiii : RT @nickkwolff: Vlahovic avesse un altro status - lo avrà tra qualche anno - a fine partita andrebbe da Allegri e gli rifarebbe il gesto ch… - Sottona7 : RT @nickkwolff: Vlahovic avesse un altro status - lo avrà tra qualche anno - a fine partita andrebbe da Allegri e gli rifarebbe il gesto ch… - pccpla : RT @forumJuventus: Vlahovic post #VillarealJuventus: 'Segnare all'esordio in #UCL è meraviglioso, ma non sono del tutto contento perchè pot… -