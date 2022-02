Ucraina, Mosca sbeffeggia Di Maio: «Diplomazia non è assaggiare piatti esotici alle cene di gala» (Di mercoledì 23 febbraio 2022) L’informativa di Luigi Di Maio in Parlamento sulla crisi Ucraina ha suscitato una risposta tanto piccata, quanto irriguardosa da parte del ministero degli Esteri russo. Secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa Tass e Interfax, infatti, Mosca avrebbe bollato come una «strana idea di Diplomazia» quella emersa dalle parole del titolare della Farnesina, che ha escluso «nuovi incontri bilaterali» finché non ci saranno segnali di distensione. Il ministero russo a Di Maio: «Strana idea di Diplomazia» La Diplomazia, ha commentato il ministero russo guidato da Sergej Lavrov, «serve solo per risolvere situazioni di conflitto e alleviare la tensione, e non per viaggi vuoti in giro per i Paesi ad ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 23 febbraio 2022) L’informativa di Luigi Diin Parlamento sulla crisiha suscitato una risposta tanto piccata, quanto irriguardosa da parte del ministero degli Esteri russo. Secondo quanto riportato dagenzie di stampa Tass e Interfax, infatti,avrebbe bollato come una «strana idea di» quella emersa dparole del titolare della Farnesina, che ha escluso «nuovi incontri bilaterali» finché non ci saranno segnali di distensione. Il ministero russo a Di: «Strana idea di» La, ha commentato il ministero russo guidato da Sergej Lavrov, «serve solo per risolvere situazioni di conflitto eviare la tensione, e non per viaggi vuoti in giro per i Paesi ad ...

