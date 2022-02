Ucraina: Della Vedova, 'attacco a Di Maio denota difficoltà Russia' (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - “L'attacco sgangherato Della diplomazia russa guidata dal pur esperto Lavrov a Di Maio, denota la difficoltà di chi si sente scavalcato dalle decisioni solitarie di Putin. Se la Russia sperava di vedere un'Europa divisa e un'Italia titubante è rimasta delusa. Quella che per Lavrov è una colpa è esattamente il merito del Governo e del Ministro Di Maio, cui questo attacco rende decisamente onore”. Lo dichiara il sottosegretario agli Esteri e segretario di Più Europa, Benedetto Della Vedova. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - “L'sgangheratodiplomazia russa guidata dal pur esperto Lavrov a Diladi chi si sente scavalcato dalle decisioni solitarie di Putin. Se lasperava di vedere un'Europa divisa e un'Italia titubante è rimasta delusa. Quella che per Lavrov è una colpa è esattamente il merito del Governo e del Ministro Di, cui questorende decisamente onore”. Lo dichiara il sottosegretario agli Esteri e segretario di Più Europa, Benedetto

