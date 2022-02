Trump parla di Putin: «Un genio. Con me alla Casa Bianca, la crisi con l’Ucraina non ci sarebbe» (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Donald Trump attacca Biden ed elogia Putin. Mentre nelle ore di massimo ascolto di Fox va in onda il «fuoco amico» contro ogni ipotesi di intervento in Ucraina Leggi su corriere (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Donaldattacca Biden ed elogia. Mentre nelle ore di massimo ascolto di Fox va in onda il «fuoco amico» contro ogni ipotesi di intervento in Ucraina

Advertising

Moixus1970 : RT @Italia_Notizie: Trump parla di Putin: «Un genio. Con me alla Casa Bianca, la crisi con l’Ucraina non ci sarebbe» - Italia_Notizie : Trump parla di Putin: «Un genio. Con me alla Casa Bianca, la crisi con l’Ucraina non ci sarebbe» - Piccoitalia : Donald Trump mostra rispetto per la mossa di Putin 'intelligente' e parla del riconoscimento da parte della Russia… - mrphs23 : RT @fra_nca_: @Leon4rd__ Eh però Trump non paga le tasse, si è sposato tre volte, parla a vanvera, ha il parrucchino... Li sentite questi c… - fra_nca_ : @Leon4rd__ Eh però Trump non paga le tasse, si è sposato tre volte, parla a vanvera, ha il parrucchino... Li sentit… -