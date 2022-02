Sharon Stone in lutto: ha detto addio al suo amato cagnolino Joe (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il bulldog francese dell'attrice è morto alcune settimane prima del post pubblicato su Instagram. La star ancora non si sentiva pronta a raccontare cosa fosse successo al suo amico a quattro zampe, al quale era molto legata. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il bulldog francese dell'attrice è morto alcune settimane prima del post pubblicato su Instagram. La star ancora non si sentiva pronta a raccontare cosa fosse successo al suo amico a quattro zampe, al quale era molto legata. L'articolo proviene da DireDonna.

