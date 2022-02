Oroscopo di Branko 24 febbraio | giovedì amore in crisi | ecco per chi

Leggi su cityroma

Ariete – Oggi il buon senso non ti mancherà: hai i piedi per terra e sai come condividere le tue idee con chi ti sta vicino! Forza, dimostra a tutti quanto vali! Toro – Oggi sei ottimista, anche se forse hai dovuto fare i conti con qualche problemino. Chi ti sta vicino sostiene le tue idee: sei sulla strada giusta, ma forse c'è qualcosa che non va come vorresti! Gemelli – Stai per chiudere un capitolo importante della tua vita, ma il libro non è ancora finito. Le energie non ti mancano: cerca di portare avanti un progetto! Cancro – Lasciati andare alle emozioni e non pensare troppo. Quando stai bene, infatti, viene sovrastato da brutti pensieri: basta, cerca di stare con i piedi per terra e di concentrarti sulla realtà!