Non funziona forMaps il 23 febbraio: origine problemi ed alternative (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Non funziona forMaps oggi 23 febbraio, stando almeno ad alcune segnalazioni venute a galla in mattinata. Un disservizio differente rispetto ad altri che abbiamo avuto modo di analizzare negli ultimi giorni all'interno del nostro magazine, come nel caso di Roblox, che va tuttavia approfondito. Cosa sappiamo al momento sull'anomalia venuta a galla in mattinata? Poco o nulla, visto che mentre pubblichiamo non abbiamo ancora riscontri ufficiali da parte dello staff, tramite i quali potremmo almeno comprendere l'origine del malfunzionamento. Non funziona forMaps: alternative e prime testimonianze Dunque, non funziona forMaps questo mercoledì. Le prime testimonianze in merito sono arrivate attorno alle 9.

