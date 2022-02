Nel fine settimana torna il freddo, ma il Carnevale sarà «baciato» dal sole (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Meteo Un ciclone investirà l’Italia centro meridionale e porterà neve a quote basse. Al Nord, invece solo un abbassamento delle temperature. Nel fine settimana le minime potrebbero scendere ancora sotto zero. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Meteo Un ciclone investirà l’Italia centro meridionale e porterà neve a quote basse. Al Nord, invece solo un abbassamento delle temperature. Nelle minime potrebbero scendere ancora sotto zero.

