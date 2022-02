Napoli, giovane srilankese picchia a morte sua madre (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Napoli, un giovane srilankese avrebbe ucciso sua madre. É accaduto nel cuore della città lunedì 14 febbraio scorso ma è emerso solo adesso con l’ordine di custodia cautelare in carcere A Napoli un un giovane srilankese avrebbe assassinato sua madre. madre e figlio vivevano in un appartamento al piano terra di vicolo Paradiso alla Salute, nel quartiere Materdei. Quando gli uomini della polizia sono arrivati nell’appartamento hanno trovato in camera da letto la donna morta che presentava ematomi al volto. In casa c’era pure il figlio. Sul posto è intervenuto anche il pubblico ministero, e la scientifica per i rilevi tecnici. Leggi anche–> Berlusconi tra le nozze negate con Marta Fascina e il processo Ruby Ter Poi il figlio e i ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 23 febbraio 2022), unavrebbe ucciso sua. É accaduto nel cuore della città lunedì 14 febbraio scorso ma è emerso solo adesso con l’ordine di custodia cautelare in carcere Aun unavrebbe assassinato suae figlio vivevano in un appartamento al piano terra di vicolo Paradiso alla Salute, nel quartiere Materdei. Quando gli uomini della polizia sono arrivati nell’appartamento hanno trovato in camera da letto la donna morta che presentava ematomi al volto. In casa c’era pure il figlio. Sul posto è intervenuto anche il pubblico ministero, e la scientifica per i rilevi tecnici. Leggi anche–> Berlusconi tra le nozze negate con Marta Fascina e il processo Ruby Ter Poi il figlio e i ...

