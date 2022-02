Michelle Impossible, gli ospiti della seconda puntata in onda stasera su Canale 5 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Michelle Impossible, ecco chi sono gli ospiti della seconda puntata dello show di Michelle Hunziker in onda mercoledì 23 febbraio 2022 su Canale 5 Mercoledì 23 febbraio 2022 su Canale 5, dopo il successo della prima puntata (qui gli ascolti), andrà in onda la seconda e ultima serata dedicata a “Michelle Impossible”. Si tratta del one-woman show condotto e su Michelle Hunziker, uno show legato alla conduttrice svizzera, che sarà protagonista assoluta. L’appuntamento con la seconda puntata è per stasera ... Leggi su dituttounpop (Di mercoledì 23 febbraio 2022), ecco chi sono glidello show diHunziker inmercoledì 23 febbraio 2022 su5 Mercoledì 23 febbraio 2022 su5, dopo il successoprima(qui gli ascolti), andrà inlae ultima serata dedicata a “”. Si tratta del one-woman show condotto e suHunziker, uno show legato alla conduttrice svizzera, che sarà protagonista assoluta. L’appuntamento con laè per...

