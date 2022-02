Manlio di Putin, la conversione del grillino Di Stefano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Oggi che si allineato alla ferma condanna della comunità internazionale per la decisione di Vladimir Putin di riconoscere le repubbliche separatiste di Donetsk e Luganks edi inviare le truppe sul territorio ucraino, il sottosegretario agli Esteri del M5s Manlio Di Stefano approva le sanzioni contro la Russia dicendo: “Nessuno può certamente definirmi antirusso, semplicemente non ho pregiudizi e l’ho sempre dimostrato coi fatti anche attirando critiche strumentali”. Quello di Di Stefano è un eufemismo, perché per anni è stato più Putiniano di Putin. Non si tratta di un’esagerazione polemica nei confronti dell'esponente di pinta del M5s. Oggi Di Stefano dice che la linea della Russia “rappresenta un passaggio purtroppo irreversibile della crisi in corso e, oltre a ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Oggi che si allineato alla ferma condanna della comunità internazionale per la decisione di Vladimirdi riconoscere le repubbliche separatiste di Donetsk e Luganks edi inviare le truppe sul territorio ucraino, il sottosegretario agli Esteri del M5sDiapprova le sanzioni contro la Russia dicendo: “Nessuno può certamente definirmi antirusso, semplicemente non ho pregiudizi e l’ho sempre dimostrato coi fatti anche attirando critiche strumentali”. Quello di Diè un eufemismo, perché per anni è stato piùiano di. Non si tratta di un’esagerazione polemica nei confronti dell'esponente di pinta del M5s. Oggi Didice che la linea della Russia “rappresenta un passaggio purtroppo irreversibile della crisi in corso e, oltre a ...

Advertising

RaiPortaaPorta : “In realtà il movimento russofilo non è un sostegno vero alla teoria di Putin” Manlio Di Stefano, Sottosegretario a… - BlackieVictoria : RT @MMastrantuono: Manlio di Stefano parla di piano segreto di Putin ???????????????????? se lo sa lui non mi pare tanto segreto. ?????????????????????… - MMastrantuono : Manlio di Stefano parla di piano segreto di Putin ???????????????????? se lo sa lui non mi pare tanto segreto. ?????????????????????????????????????????? - MarcelloBotzo : RT @byoblu: Putin ha firmato il riconoscimento delle repubbliche del #Donbass, Donetsk e Luhansk. Abbiamo parlato del tema con Manlio Dinuc… - KimMarieMariano : RT @byoblu: Putin ha firmato il riconoscimento delle repubbliche del #Donbass, Donetsk e Luhansk. Abbiamo parlato del tema con Manlio Dinuc… -

Ultime Notizie dalla rete : Manlio Putin Un comico come presidente e la bancarotta morale del populismo ... Alessandro Di Battista, Manlio Di Stefano, Giuseppe Conte e tutti gli apologisti di Putin a Cinquestelle. Allo stesso modo, saremmo nei guai se alle prossime elezioni del 2023 vincessero gli altri ...

Crisi ucraina: le giravolte M5s su Nato, Russia e Cina ...di rotta sul gasdotto Tap (Trans adriatic pipeline) a opera del sottosegretario agli Esteri Manlio ... Così Putin si è trasformato da nemico a possibile alleato Sempre guardando a Est, ha fatto discutere ...

Manlio di Putin, la conversione del grillino Di Stefano Il Foglio Manlio di Putin, la conversione del grillino Di Stefano "Ucraina stato fantoccio degli Usa", "Colpo di stato dell'Occidente", "Russia circondata dalla Nato", "L'America vuole la guerra". Per anni il sottosegretario agli Esteri del M5s ha diffuso la peggior ...

"Accerchiati dalla Nato", "Golpe dell'Occidente a Kiev". Sembra Putin erano Salvini e grillini L’attuale viceministro agli Esteri Manlio Di Stefano fino a poco tempo fa puntava il ... Guarda caso proprio una delle frecce nell’armamentario di Putin per giustificare l’aggressione di queste ore.

... Alessandro Di Battista,Di Stefano, Giuseppe Conte e tutti gli apologisti dia Cinquestelle. Allo stesso modo, saremmo nei guai se alle prossime elezioni del 2023 vincessero gli altri ......di rotta sul gasdotto Tap (Trans adriatic pipeline) a opera del sottosegretario agli Esteri... Cosìsi è trasformato da nemico a possibile alleato Sempre guardando a Est, ha fatto discutere ..."Ucraina stato fantoccio degli Usa", "Colpo di stato dell'Occidente", "Russia circondata dalla Nato", "L'America vuole la guerra". Per anni il sottosegretario agli Esteri del M5s ha diffuso la peggior ...L’attuale viceministro agli Esteri Manlio Di Stefano fino a poco tempo fa puntava il ... Guarda caso proprio una delle frecce nell’armamentario di Putin per giustificare l’aggressione di queste ore.