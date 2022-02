LIVE F1, Test Barcellona 2022 in DIRETTA: Sainz e Hamilton si migliorano, problemi di affidabilità per McLaren? (Di mercoledì 23 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RISULTATI E CLASSIFICA DELLA MATTINA RED BULL, GIU’ LA MASCHERA: VETTURA MOLTO ESTREMA 15.09 Sainz si migliora in 1’22?1 con gomme dure (C2) ed è adesso 7° nella classifica di giornata alla guida della nuova Ferrari F1-75. 15.07 Primi giri dei Test anche per Alexander Albon, che ha preso il posto di Latifi al volante della Williams nella sessione pomeridiana di questo day-1. 15.04 Hamilton sale di colpi e balza in quinta posizione con il tempo di 1’21?576. Il britannico della Mercedes sta montando gomme medie (C3), quindi paga quasi un secondo e mezzo da Leclerc a parità di mescola. 15.02 Prove di long-run su gomme hard (C2) per Tsunoda, che gira con buona costanza in 1’24” al volante della sua AlphaTauri. 15.00 problemi per ... Leggi su oasport (Di mercoledì 23 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARISULTATI E CLASSIFICA DELLA MATTINA RED BULL, GIU’ LA MASCHERA: VETTURA MOLTO ESTREMA 15.09si migliora in 1’22?1 con gomme dure (C2) ed è adesso 7° nella classifica di giornata alla guida della nuova Ferrari F1-75. 15.07 Primi giri deianche per Alexander Albon, che ha preso il posto di Latifi al volante della Williams nella sessione pomeridiana di questo day-1. 15.04sale di colpi e balza in quinta posizione con il tempo di 1’21?576. Il britannico della Mercedes sta montando gomme medie (C3), quindi paga quasi un secondo e mezzo da Leclerc a parità di mescola. 15.02 Prove di long-run su gomme hard (C2) per Tsunoda, che gira con buona costanza in 1’24” al volante della sua AlphaTauri. 15.00per ...

