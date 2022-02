‘Le sono cadute delle monete”, ma era una delle tante scuse per derubare gli anziani: scoperta banda di truffatori (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Avevano messo a segno una serie di colpi, tutti ai danni di anziani: ben tre i furti commessi. Ma sono stati scoperti dai Carabinieri di Campagnano di Roma. La loro strategia era molto efficace: traevano in inganno le loro vittime e le derubavano di ciò che lasciava incustodito nelle vetture. Le persone prese di mira erano ultrasettantenni intenti a caricare le buste della spesa in macchina. I malfattori li distraevano con una scusa, che poteva essere la semplice richiesta di informazioni oppure lo smarrimento di alcuni spiccioli gettati appositamente da un complice, per poi approfittare del momento di distrazione per intrufolarsi negli abitacoli dei veicoli in sosta e lasciati aperti dalle vittime, rubando loro borse, borselli e portafogli. C’è stato un caso in cui i tre criminali hanno anche effettuato un prelievo di 2.000 euro da ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Avevano messo a segno una serie di colpi, tutti ai danni di: ben tre i furti commessi. Mastati scoperti dai Carabinieri di Campagnano di Roma. La loro strategia era molto efficace: traevano in inganno le loro vittime e le derubavano di ciò che lasciava incustodito nelle vetture. Le persone prese di mira erano ultrasetnni intenti a caricare le buste della spesa in macchina. I malfattori li distraevano con una scusa, che poteva essere la semplice richiesta di informazioni oppure lo smarrimento di alcuni spiccioli gettati appositamente da un complice, per poi approfittare del momento di distrazione per intrufolarsi negli abitacoli dei veicoli in sosta e lasciati aperti dalle vittime, rubando loro borse, borselli e portafogli. C’è stato un caso in cui i tre criminali hanno anche effettuato un prelievo di 2.000 euro da ...

