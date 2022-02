Le sanzioni alla Russia vanno a colpire gli oligarchi, le banche e il debito sovrano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Dopo il riconoscimento di Putin delle autoproclamate repubbliche filorusse nel Donbass, sono scattate le sanzioni degli altri Paesi nei confronti della Russia. L’obiettivo è quello di colpire l’economia russa, a partire dagli oligarchi riconducibili all’élite del cerchio Putin, dalle banche e dal debito sovrano. sanzioni alla Russia: i provvedimenti occidentali nello specifico Per evitare un conflitto su larga scala, gli altri Paesi tentano di colpire l’economia della Russia. In particolare, si cerca di affondare la più grande corporation dello stato, la VEB, e la banca militare, la Promsvyazbank. Si tratta di un provvedimento che danneggerà i cittadini di tale Stato. Inoltre, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Dopo il riconoscimento di Putin delle autoproclamate repubbliche filorusse nel Donbass, sono scattate ledegli altri Paesi nei confronti della. L’obiettivo è quello dil’economia russa, a partire dagliriconducibili all’élite del cerchio Putin, dallee dal: i provvedimenti occidentali nello specifico Per evitare un conflitto su larga scala, gli altri Paesi tentano dil’economia della. In particolare, si cerca di affondare la più grande corporation dello stato, la VEB, e la banca militare, la Promsvyazbank. Si tratta di un provvedimento che danneggerà i cittadini di tale Stato. Inoltre, ...

