Le istruzioni per la censura sulla crisi russo ucraina in Cina diffuse per errore (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Weibo, lo sappiamo, è uno dei social network maggiormente diffusi in Cina. Si tratta, infatti, di una versione che si trova a metà tra Facebook e Twitter ed è molto utilizzato dagli organi di informazione per dare notizie in tempo reale. Tuttavia, per la testata di proprietà del gruppo X?n J?ng Bào (che ha la sua versione internazionale sotto il nome di Beijing News), è stato anche un modo per diffondere – ovviamente in maniera del tutto involontaria – delle istruzioni su come affrontare le notizie che arrivano dal confine tra Russia e ucraina. Si scoperchia, dunque, un vaso di Pandora anche su una attività di disinformazione in Cina in merito al conflitto. LEGGI ANCHE > Disinformazione in Europa, non solo Covid: aumentano le fake news sulla crisi in ucraina ...

