Lazio, Sarri esulta: i giocatori recuperati contro il Napoli (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Proprio come il Napoli, domani anche la Lazio di Maurizio Sarri sarà attesa da un importante impegno europeo. Nella sfida di ritorno degli spareggi di Europa League, i biancocelesti affronteranno all’Olimpico il Porto, contro cui all’andata hanno perso 2-1. Sempre in casa, domenica alle 20.45 la Lazio ospiterà il Napoli. FOTO: Getty – Immobile Lazio L’ex allenatore azzurro Maurizio Sarri, come riporta Il Messaggero, può certamente dirsi soddisfatto dei pieni recuperi di Immobile, Acerbi e Pedro, che quasi sicuramente scenderanno in campo contro gli uomini di Spalletti. Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Proprio come il, domani anche ladi Mauriziosarà attesa da un importante impegno europeo. Nella sfida di ritorno degli spareggi di Europa League, i biancocelesti affronteranno all’Olimpico il Porto,cui all’andata hanno perso 2-1. Sempre in casa, domenica alle 20.45 laospiterà il. FOTO: Getty – ImmobileL’ex allenatore azzurro Maurizio, come riporta Il Messaggero, può certamente dirsi soddisfatto dei pieni recuperi di Immobile, Acerbi e Pedro, che quasi sicuramente scenderanno in campogli uomini di Spalletti.

Advertising

LazioNews_24 : #Gregucci: «La #Lazio continua ad essere Immobile dipendente» - Ftbnews24 : ????? #Lazio, infortunio Lazzari: visita di controllo, Sarri trema #Lazio #LazioJuventus #SerieA #UEL - sscalcionapoli1 : Il Messaggero – Lazio, Sarri recupera tutti per il Napoli: anche Pedro ok per gli azzurri - LI_Palembang : Sarri valuta Acerbi, ballottaggi anche a centrocampo - LI_Palembang : Rifinitura per Immobile, Sarri incrocia le dita -