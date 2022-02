La diga della discordia. L’Etiopia accende le turbine sul Nilo (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Domenica 21 febbraio, premendo una serie di bottoni virtuali in diretta televisiva, il primo ministro etiope Abiy Ahmed ha ufficialmente avviato la produzione di energia nella centrale idroelettrica della mega-diga Gerd, sul Nilo Blu. Una vera pietra miliare in una strada lunga e controversa, che vede i Paesi a valle – Sudan ed Egitto – preoccupati per l’impatto della diga etiope sulla propria sicurezza idrica. La condanna del ministero degli Esteri egiziano è arrivata poco dopo la diretta. Di diverso avviso il premier etiope, che su Twitter ha salutato l’evento con gioia; l’apertura della centrale, ha scritto, è una buona notizia per l’Africa intera e “per quelli di noi nei Paesi a valle che vogliono lavorare insieme”. Logorato da anni di conflitto interno nella regione del Tigray, ... Leggi su formiche (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Domenica 21 febbraio, premendo una serie di bottoni virtuali in diretta televisiva, il primo ministro etiope Abiy Ahmed ha ufficialmente avviato la produzione di energia nella centrale idroelettricamega-Gerd, sulBlu. Una vera pietra miliare in una strada lunga e controversa, che vede i Paesi a valle – Sudan ed Egitto – preoccupati per l’impattoetiope sulla propria sicurezza idrica. La condanna del ministero degli Esteri egiziano è arrivata poco dopo la diretta. Di diverso avviso il premier etiope, che su Twitter ha salutato l’evento con gioia; l’aperturacentrale, ha scritto, è una buona notizia per l’Africa intera e “per quelli di noi nei Paesi a valle che vogliono lavorare insieme”. Logorato da anni di conflitto interno nella regione del Tigray, ...

