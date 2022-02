Italian Proclub Challenge | report degli ottavi di finale

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Dopo una settimana di pausa, dedicata al calciomercato, è tornato IPC ed è tornato alla grande. Lunedì 21 si sono disputati glidi. Tra tante conferme e qualche sorpresa, sono spuntati gli 8 nomi che accederanno ai quarti. Questo significa che, da qui in avanti, ogni squadra rimasta nel tabellone principale andrà a premio. Le sconfitte, però, non finiscono qui di giocare ma accedono al Lower Bracket. Proprio questa sera, sul canale Twitchorganizzatori, andrà in onda il sorteggio tra le fuoriuscite questa settimana ed le terze classificate di ogni girone. Verranno sorteggiate anche le Nazionali utilizzate per entrambi i tabelloni del torneo. I risultatidell’. Quasi tutte chiuse nelle prime due ...