Inter, la doppia mossa di Inzaghi per uscire dalla crisi (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Goal News ? Simone Inzaghi è pronto a rovesciare l'Inter per tenere a mente il gol della Serie A in vista della partita. Occhio all'ascesa di Milan e Napoli. I nerazzurri dovranno provare a cambiare marcia. Le difficoltà del Liverpool sono ovviamente complicate visto il ritorno degli ottavi di Champions League, ma l'Inter sarà dura con il gas nel tentativo di portare a casa la clamorosa impresa. I nerazzurri sono stati convocati per un finale di stagione più incisivo di febbraio, mese che si è rivelato assolutamente disastroso dal punto di vista dei risultati. Dopo l'errore contro il Sassuolo, gli uomini di Inzaghi dovranno salvarsi nella prossima partita contro il Genoa. Dal canto suo Inzaghi è pronto per qualche novità, soprattutto sul versante offensivo. Visto il ritorno al Liverpool, l'allenatore ...

