(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Uno dei match dei quali si è parlato di più per quanto riguarda il Wrestling indipendente in questo 2022 è sicuramente quello tra Francesco Akira e, i quali si sono dati in battaglia in quel di RevPro High Stakes ormai un mese fa, in un match considerato da molti il migliore del nostro connazionale., solo 24enne, ha già alle spalle più di una decade di esperienza, e pensa sia arrivato il momento di prendersi una meritata pausa. Il ringraziamento a familiari ed amici “Questo non è un promo di Wrestling. Non sto bene e mi prenderò una pausa13nei quali ho messo il Wrestling al primo posto tra le mie priorità. Ringrazio i miei familiare ed i miei più intimi amici per avermi dato la chiamata di cui avevo. Tornerò.”

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE Gabriel Kidd: 'Ho bisogno di riposare dopo 13 anni' - - TSOWrestling : Il wrestler era stato al centro negli ultimi giorni di un vero e proprio polverone legato allo #SpeakingOut #TSOW… - TSOWrestling : Cambia la card del prossimo evento della #TERMINUS #TSOW // #TSOS - TSOWrestling : Polemiche dopo le dichiarazioni di Gabriel Kidd! #TSOW // #TSOS // #SpeakingOut -

Ultime Notizie dalla rete : Gabriel Kidd

The Shield Of Wrestling

... thriller del 2016 di Courtney Hunt, con Keanu Reeves, Renée Zellweger, Gugu Mbatha - Raw,... Joanna Lumley, Anthony Hickox, Zach Galligan, Ben Pullen, Marcus Schenkenberg, Jodiee Warwick ...... thriller del 2016 di Courtney Hunt, con Keanu Reeves, Renée Zellweger, Gugu Mbatha - Raw,... Joanna Lumley, Anthony Hickox, Zach Galligan, Ben Pullen, Marcus Schenkenberg, Jodiee Warwick ...Gabriel Kidd ha annunciato su Twitter come si prenderà una pausa dal mondo del professional wrestling, apparentemente per ricaricare le pile.After being removed from TERMINUS II due to an undisclosed injury, Gabriel Kidd revealed that he will be taking time off from wrestling. The British NJPW Young Lion posted a tweet in which he ...