Drusilla Foer annuncia le date estive del tour Eleganzissima

Leggi su spettacolo.eu

(Di mercoledì 23 febbraio 2022)ilestivo di: ecco le prime 10del recital da lei scritto e interpretato, divenuto ormai un culto, in scena in spazi prestigiosi come arene e teatri open air Continua inarrestabile il successo delteatrale di, il recital in divenire, scritto e interpretato da. In scena fino ai primi di aprile con oltre 50 repliche in tutta Italia già esaurite ovunque e in attesa dei 3 concerti-spettacolo “Friends&Orchestra” previsti nella prima metà di maggio a Roma (9), Milano (11) e Firenze, sold out in meno di 24 ore, Madameoggi le prime 10di...