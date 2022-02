Doping | Sarri | ' mai visto nessuno doparsi con cortisone ma Pedro non lo può usare per le cure'

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma, 23 feb. - (Adnkronos) - "Sembra che l'infortunio disia meno grave del prema ancora non so i tempi di recupero. Lecon ilavrebbero velocizzato il rientro ma il nuovo regolamento anti-lo vieta". Lo dice l'allenatore della Lazio Maurizioin conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro il Porto. "Non lo capisco: se uno ha bisogno del, perché deve rimanere fermo 15 giorni? Non ho maialcun atletacon il”, aggiunge

Roma, 23 feb. – (Adnkronos) – “Sembra che l’infortunio di Pedro sia meno grave del previsto ma ancora non so i tempi di recupero. Le cure con il cortisone avrebbero velocizzato il rientro ma il nuovo ...Conferenza di vigilia pre Europa League per Maurizio Sarri, che ha parlato così prima del Porto ... Sono regole più per vietare di curarsi che per curare il doping. Se uno ha bisogno del cortisone, ...