Covid sempre in calo: meno ricoveri e terapie intensive ma altri 252 decessi (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Covid arretra: in Italia ci sono 49.040 nuovi casi di coronavirus a fronte di 479.447 tamponi effettuati (mentre il giorno prima l'incremento era stato di 60.029 con 603.639 test). Nelle ultime 24 ore ... Leggi su globalist (Di mercoledì 23 febbraio 2022)arretra: in Italia ci sono 49.040 nuovi casi di coronavirus a fronte di 479.447 tamponi effettuati (mentre il giorno prima l'incremento era stato di 60.029 con 603.639 test). Nelle ultime 24 ore ...

