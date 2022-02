Classifica marcatori Serie A: primo Immobile, dietro Vlahovic (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Terminate 26 giornate – fatta eccezione per alcune squadre che devono recuperare degli incontri – appare chiaro il quadro della situazione per quanto riguarda la Classifica marcatori Serie A. In prima posizione c’è sempre Ciro Immobile, ormai certezza assoluta della Lazio, dietro – a seguire – Dusan Vlahovic, in gol in una sola occasione con la maglia della Juventus. Seguono, seppur più distanti, tutti gli altri calciatori, con Giovanni Simeone che chiude il podio occupando il terzo posto. Classifica marcatori Serie A: i primi dieci Una stagione che entra nel vivo, con più della metà delle partite giocate e diversi calciatori ormai in doppia cifra, pronti – a suon di gol – a prendersi il titolo di capocannoniere. La ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Terminate 26 giornate – fatta eccezione per alcune squadre che devono recuperare degli incontri – appare chiaro il quadro della situazione per quanto riguarda laA. In prima posizione c’è sempre Ciro, ormai certezza assoluta della Lazio,– a seguire – Dusan, in gol in una sola occasione con la maglia della Juventus. Seguono, seppur più distanti, tutti gli altri calciatori, con Giovanni Simeone che chiude il podio occupando il terzo posto.A: i primi dieci Una stagione che entra nel vivo, con più della metà delle partite giocate e diversi calciatori ormai in doppia cifra, pronti – a suon di gol – a prendersi il titolo di capocannoniere. La ...

Advertising

albo_interista : RT @SimoneTogna: Da TuttoSport: #Satriano ha già conquistato tutti al Brest. Con le 3 reti siglate nei 175 minuti in cui è sceso sul verde,… - ilducadi : RT @SimoneTogna: Da TuttoSport: #Satriano ha già conquistato tutti al Brest. Con le 3 reti siglate nei 175 minuti in cui è sceso sul verde,… - delinquentweet : Vediamo un po' se vi ricordate cosa succedeva 10 anni fa in B. - _internelcuore_ : RT @SimoneTogna: Da TuttoSport: #Satriano ha già conquistato tutti al Brest. Con le 3 reti siglate nei 175 minuti in cui è sceso sul verde,… - fuck1do : RT @SimoneTogna: Da TuttoSport: #Satriano ha già conquistato tutti al Brest. Con le 3 reti siglate nei 175 minuti in cui è sceso sul verde,… -