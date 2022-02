Chi è Manuela Suma, la moglie di Nicola Savino (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Manuela Suma, dal 2009, è la moglie di Nicola Savino e madre della piccola Matilde. I due stanno insieme dal 2009, anno in cui si sono sposati, e si sono conosciuti a Radio Deejay, durante l’allestimento di uno shooting fotografico per un calendario. E’ stato un’amore folgorante che ha portato il conduttore all’altare. In realtà, non per la prima volta, visto che era già stato sposato quando aveva 24 anni. Il conduttore ha dichiarato che voleva creare subito una famiglia, visto che i suoi erano separati, ma non è andata bene, al primo colpo. La coppia è molto riservata e cercano di vivere la loro vita lontano dai riflettori, come una famiglia “normale”. Diverse sono le foto che li ritraggono felici e innamorati sui loro profili social. Manuela lavora nel mondo dello spettacolo, ma ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 23 febbraio 2022), dal 2009, è ladie madre della piccola Matilde. I due stanno insieme dal 2009, anno in cui si sono sposati, e si sono conosciuti a Radio Deejay, durante l’allestimento di uno shooting fotografico per un calendario. E’ stato un’amore folgorante che ha portato il conduttore all’altare. In realtà, non per la prima volta, visto che era già stato sposato quando aveva 24 anni. Il conduttore ha dichiarato che voleva creare subito una famiglia, visto che i suoi erano separati, ma non è andata bene, al primo colpo. La coppia è molto riservata e cercano di vivere la loro vita lontano dai riflettori, come una famiglia “normale”. Diverse sono le foto che li ritraggono felici e innamorati sui loro profili social.lavora nel mondo dello spettacolo, ma ...

