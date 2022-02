Caso David Rossi: "Nel suo pc 35 file relativi a parola suicidi" (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La commissione d'inchiesta parlamentare sul Caso David Rossi ha audito il pm Nicola Marini. E spunta un dettaglio sui contenuti rinvenuti nel pc Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La commissione d'inchiesta parlamentare sulha audito il pm Nicola Marini. E spunta un dettaglio sui contenuti rinvenuti nel pc

Advertising

BullaInterista : @davidsiracusano David m'bare, ti sono vicino e se è il caso denuncia. - andal68 : RT @legalizzas: ??'MPS e caso Davi Rossi: amato sbeffeggia il cronista de le iene , ma non risponde alle domande' Non capisco la 'meravigl… - Manu98609866 : RT @legalizzas: ??'MPS e caso Davi Rossi: amato sbeffeggia il cronista de le iene , ma non risponde alle domande' Non capisco la 'meravigl… - legalizzas : ??'MPS e caso Davi Rossi: amato sbeffeggia il cronista de le iene , ma non risponde alle domande' Non capisco la '… - fdelucchi : RT @Brasviz1: @davcarretta non esageri David, abbiamo fatto asse con i tedeschi e si è indispettito Macron che, guarda caso, non ha bisogno… -